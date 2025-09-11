Detienen en CDMX a Oscar 'N', operador financiero de un grupo criminal de Jalisco

En un operativo conjunto de fuerzas federales, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, fue detenido Óscar “N”, señalado como el principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

La captura ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras un vuelo procedente de Barcelona, España, de acuerdo con la investigación del Centro Nacional de Inteligencia, Óscar “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Autoridades federales lo identifican como responsable de manejar recursos ilícitos mediante la compra de propiedades y el control de empresas en los sectores tequilero y ganadero.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Según informaron las dependencias de seguridad, el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos y en estricto apego a la legalidad.

Con esta acción, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

