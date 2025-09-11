El Servicio Meteorológico Nacional informó a través de sus cuentas oficiales, que mantiene vigilancia en la zona de baja presión, localizada 110 kilómetros al sur de Punta Maldonado y 220 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.Según la información, la formación presenta un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico. El desplazamiento es lento hacia el oeste-noroeste.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la zona de baja presión podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 24 horas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV