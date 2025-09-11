El Servicio Meteorológico Nacional informó a través de sus cuentas oficiales, que mantiene vigilancia en la zona de baja presión, localizada 110 kilómetros al sur de Punta Maldonado y 220 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

Según la información, la formación presenta un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico. El desplazamiento es lento hacia el oeste-noroeste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la zona de baja presión podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 24 horas.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV