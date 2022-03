Apenas terminó el Clásico Nacional con un aburrido empate sin goles entre Chivas y América y el técnico del Guadalajara, Marcelo Michel, dijo que ya piensan en su siguiente compromiso, el cual será el Clásico Tapatío frente al campeón Atlas, el cual será el próximo domingo en el estadio Jalisco.

“Como lo he dicho, los Clásicos son partidos aparte en el torneo, no importa el lugar en el que lleguen, se juegan más que tres puntos, se juega el honor y el orgullo. Tenemos cuentas pendientes contra Atlas, ya lo estamos preparando para lograr la victoria que tanto necesitamos”, afirmó el novel timonel rojiblanco.

Señaló además en su conferencia de prensa posterior al insípido empate en el estadio Akron, que a sus Chivas les faltó contundencia y de ahí que no se hayan podido ir con los tres puntos en la bolsa.

“Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo por cómo estuvimos gran parte del partido, la verdad es que intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos llegada, no la concretamos, no supimos aprovechar la superioridad numérica y es un punto que no sabe a poco”, siguió.

El técnico rojiblanco, Marcelo Michel Leaño solicitó un minuto de silencio en memoria a Tomás Boy antes de iniciar su conferencia de prensa.