De cara al Clásico Nacional de este sábado ante América, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, recuperó a tres de sus seis futbolistas lesionados, los mismos que han sido elementos fundamentales en su esquema en el presente campeonato.

Omar Govea, Richard Ledezma y José Castillo son los elementos que lograron estar en condiciones para regresar a la convocatoria del estratega argentino, después de que estos se perdieron las últimas jornadas debido a lesiones musculares.

Pese a recuperar a tres elementos, futbolistas como Alan Pulido y Daniel Aguirre siguen fuera de actividad, después de que no se han logrado recuperar de la lesión muscular que los ha mantenido fuera de las canchas en los últimos compromisos, por lo que no hicieron viaje a la Ciudad de México.

Mientras que el lateral derecho, Alan Mozo, tampoco realizó el viaje, después de que estará fuera de actividad, ya que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, tras una lesión de menisco en su rodilla.

De igual manera, se confirmó que el equipo Rojiblanco contará con los elementos que tuvieron actividad en la fecha FIFA en la Selección Mexicana, por lo que Roberto Alvarado y Raúl Rangel realizaron el viaje con el equipo.

Además, también estarán los juveniles; Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval también integran el listado, pese a que están a pocos días de disputar con la Selección Mexicana la Copa del Mundo Sub-20.

Los convocados de Chivas para el juego ante América

Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley

Raúl Rangel, Óscar Whalley Defensas: Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Tapias

Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Tapias Mediocampistas: Bryan González, Rubén González, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez

Bryan González, Rubén González, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez Delanteros: Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Yael Padilla, Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Javier Hernández, Teun Wilke

MF