Carlo Soldati es nuevo refuerzo del Tapatío

El defensor de 20 años, Carlos Soldati, se convirtió de manera oficial en el nuevo refuerzo del Tapatío en la Liga de Expansión, por lo que se incorporará a las filas del equipo rojiblanco en la presente campaña.

A través de un comunicado de prensa, el conjunto filial de Chivas hizo oficial la llegada del exjugador de Cagliari de la Serie A de Italia, para reforzar su línea defensiva.

“Como parte del trabajo de detección y seguimiento a los jóvenes talentos mexicanos en todos los rincones del mundo que el club realiza permanentemente, Soldati López llega procedente del futbol europeo, específicamente del Cagliari de la Serie A de Italia, con el cual sumó minutos con el representativo Sub 20 y ganó la Coppa Italia Primavera”, informó el club.

El futbolista fue adquirido por el 50 por ciento de su carta, después de que el conjunto de Gallos Blancos cuenta con el porcentaje restante. La intención del equipo Rojiblanco es poder adquirir al jugador con base en su rendimiento dentro del terreno de juego.

El semestre pasado, con el equipo del Cagliari en las fuerzas inferiores, disputó un total de 21 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, sumando 1,847 minutos en el futbol europeo.

La edad de 20 años, sus características defensivas, altura y sector en el que desempeña fueron los principales motivos por los que la directiva rojiblanca determinó fichar al juvenil que surgió de las fuerzas básicas de Querétaro.

El director deportivo de Chivas, Javier Mier, conoce al futbolista tras su paso como directivo en Querétaro, por lo que el actual dirigente influyó de notable manera para que el fichaje fuera posible.

Con su llegada al Tapatío, Soldati tendrá la oportunidad de ver minutos con Chivas en la Liga MX, esto después de que puede convertirse en el relevo de Miguel Tapias en el costado izquierdo de la central.

