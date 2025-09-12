Elsa Jacquemot continúa venciendo a las favoritas y mejores sembradas del GDL Open AKRON 2025 WTA 500 para mantenerse firme en la competencia. En un enfrentamiento cardíaco y sumamente reñido, la francesa derrotó a la alemana Tatjana María, sexta sembrada del torneo, por 3-6 y doble 6-4 en el estadio principal del Complejo Panamericano de Tenis.Uno de los juegos más emocionantes y atractivos de la jornada, hasta el momento, fue el que protagonizaron Jacquemot y Maria. A lo largo de dos horas y catorce minutos, ambas jugadoras dieron su máximo esfuerzo para tratar de superar a su contrincante.Las dos tenistas presentaron un estilo de juego agresivo y frontal que constantemente incitaba a que una de ellas cayera en el error. Por más que Maria trató de sacarle provecho a su experiencia, Jacquemot logró imponerse con su juventud y dinamismo sobre la cancha.El primer capítulo lo inició ganando la tenista alemana, sin embargo, la ventaja no duró demasiado, ya que Elsa dio una voltereta momentánea para ponerlo 3-2. Pero tras perder un par de servicios, Maria pudo quedarse con el capítulo.En el segundo set, Jacquemot dio dos golpes sólidos para tomar la delantera. No obstante, Tatjana fue inteligente y paciente para conseguir un empate a 4-4. Aunque Maria fue la jugadora que se mostró con un juego más adelantado, Elsa no se intimidó y consiguió ganar los últimos dos games.Durante el último episodio, la francesa volvió a irse arriba hasta por 4-1. Sin embargo, Maria demostró ser tenaz y aguerrida para igualar las circunstancias una vez más. Notablemente frustrada, Jacquemot sacó el coraje a través de sus servicios, acumulando siete aces y el 64% de sus puntos ganados en su primer saque y, finalmente, consiguió el triunfo para clasificarse a la Semifinal. Tatjana María fue la tercera víctima de Elsa Jacquemot en este GDL Open 2025, ya que la francesa previamente eliminó a María Sakkari, una de las máximas consentidas en suelo tapatío, y a Elise Mertens, primera sembrada de la competencia.MF