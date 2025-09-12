Elsa Jacquemot continúa venciendo a las favoritas y mejores sembradas del GDL Open AKRON 2025 WTA 500 para mantenerse firme en la competencia. En un enfrentamiento cardíaco y sumamente reñido, la francesa derrotó a la alemana Tatjana María, sexta sembrada del torneo, por 3-6 y doble 6-4 en el estadio principal del Complejo Panamericano de Tenis.

Uno de los juegos más emocionantes y atractivos de la jornada, hasta el momento, fue el que protagonizaron Jacquemot y Maria. A lo largo de dos horas y catorce minutos, ambas jugadoras dieron su máximo esfuerzo para tratar de superar a su contrincante.

Las dos tenistas presentaron un estilo de juego agresivo y frontal que constantemente incitaba a que una de ellas cayera en el error. Por más que Maria trató de sacarle provecho a su experiencia, Jacquemot logró imponerse con su juventud y dinamismo sobre la cancha.

El primer capítulo lo inició ganando la tenista alemana, sin embargo, la ventaja no duró demasiado, ya que Elsa dio una voltereta momentánea para ponerlo 3-2. Pero tras perder un par de servicios, Maria pudo quedarse con el capítulo.

En el segundo set, Jacquemot dio dos golpes sólidos para tomar la delantera. No obstante, Tatjana fue inteligente y paciente para conseguir un empate a 4-4. Aunque Maria fue la jugadora que se mostró con un juego más adelantado, Elsa no se intimidó y consiguió ganar los últimos dos games.

Durante el último episodio, la francesa volvió a irse arriba hasta por 4-1. Sin embargo, Maria demostró ser tenaz y aguerrida para igualar las circunstancias una vez más. Notablemente frustrada, Jacquemot sacó el coraje a través de sus servicios, acumulando siete aces y el 64% de sus puntos ganados en su primer saque y, finalmente, consiguió el triunfo para clasificarse a la Semifinal.

Tatjana María fue la tercera víctima de Elsa Jacquemot en este GDL Open 2025, ya que la francesa previamente eliminó a María Sakkari, una de las máximas consentidas en suelo tapatío, y a Elise Mertens, primera sembrada de la competencia.

MF