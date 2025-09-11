Pese a no llegar como favoritos al Clásico Nacional ante América, el juvenil de Chivas , Santiago Sandoval, aseguró que van a llegar bien de cara al juego de este fin de semana, por lo que el duelo ante el odiado rival será la clave para levantarse en el torneo.

“Vamos a llegar muy bien y qué mejor que levantarnos en el clásico. Sabemos también dónde estamos parados. Pero todos los que estamos aquí adentro sabemos que tenemos el respaldo de toda la afición, que va a ser un Clásico.

“Entonces, tanto fuera como dentro de la cancha, se va a ganar. A como dé lugar, se va a ganar; o sea, sea el resultado que sea, va a ser positivo para nosotros, sea ganar y de ahí para adelante”, señaló.

El futbolista de 18 años de Chivas reveló que cumplirá un sueño, ya que tendrá su debut en el duelo más importante de la temporada, por lo que ahora pasará de ver los juegos en el televisor a defender los colores rojiblancos en la cancha.

“En lo individual es un sueño, es un sueño, primero Dios, que se me pueda dar este fin de semana. Es algo muy muy especial para mí, porque yo, todos los clásicos, todos, todos, todos, no me perdí ni uno; siempre en la tele, siempre a los jugadores, los partidos, conozco mucho, tanto del rival como de mis compañeros, me gusta mucho.

“Entonces, en lo ideal, pues, es un sueño; primero Dios me toca jugarlo, y pues, encararlo como todos sabemos, no es un partido más, pero hay que encararlo así”, concluyó.

EE