Jueves, 11 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Vamos a levantarnos en el Clásico Nacional: Santiago Sandoval

El futbolista de 18 años de Chivas reveló que cumplirá un sueño, ya que tendrá su debut en el duelo más importante de la temporada

Por: Freddy Ramírez

"No es un partido más, pero hay que encararlo así", comentó Santiago Sandoval de Chivas. IMAGO7

Pese a no llegar como favoritos al Clásico Nacional ante América, el juvenil de Chivas, Santiago Sandoval, aseguró que van a llegar bien de cara al juego de este fin de semana, por lo que el duelo ante el odiado rival será la clave para levantarse en el torneo.

“Vamos a llegar muy bien y qué mejor que levantarnos en el clásico. Sabemos también dónde estamos parados. Pero todos los que estamos aquí adentro sabemos que tenemos el respaldo de toda la afición, que va a ser un Clásico. 

LEE: Charros vs Diablos Rojos • Momentos destacados • Juego 2 de la Serie del Rey

“Entonces, tanto fuera como dentro de la cancha, se va a ganar. A como dé lugar, se va a ganar; o sea, sea el resultado que sea, va a ser positivo para nosotros, sea ganar y de ahí para adelante”, señaló.

El futbolista de 18 años de Chivas reveló que cumplirá un sueño, ya que tendrá su debut en el duelo más importante de la temporada, por lo que ahora pasará de ver los juegos en el televisor a defender los colores rojiblancos en la cancha.

“En lo individual es un sueño, es un sueño, primero Dios, que se me pueda dar este fin de semana. Es algo muy muy especial para mí, porque yo, todos los clásicos, todos, todos, todos, no me perdí ni uno; siempre en la tele, siempre a los jugadores, los partidos, conozco mucho, tanto del rival como de mis compañeros, me gusta mucho.

“Entonces, en lo ideal, pues, es un sueño; primero Dios me toca jugarlo, y pues, encararlo como todos sabemos, no es un partido más, pero hay que encararlo así”, concluyó. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones