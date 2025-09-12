'Canelo' Álvarez y Terence Crawford listos para hacer historia

La tarde de este viernes quedó marcada en los libros del boxeo: Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford superaron la báscula sin problemas, ambos registrando 167.5 libras, sellando así que el combate de este sábado esté listo para estallar en el Allegiant Stadium.

El pesaje oficial se llevó a cabo entre bastidores en Fontainebleau Las Vegas, sin la presencia simultánea de los dos púgiles frente al público, como ha sido costumbre. Luego, para mantener la expectación al máximo, se programó un pesaje ceremonial en el T-Mobile Arena, abierto al público, donde los reflectores se encendieron entre fanáticos, medios y las últimas palabras cargadas de estrategia y provocaciones.

Para Crawford, es un hecho sin precedentes: es el peso más alto de su carrera, pues sube dos divisiones (de 154 a 168 lb) para desafiar no solo los puños de “Canelo”, sino su legado como campeón indiscutible.

Álvarez, por su parte, llega firme, sosteniendo sus títulos unificados, con el antecedente de librar la división supermediana en casi todos sus combates recientes.

El gran show sucederá este sábado por la noche, con hora estimada de inicio del combate estelar alrededor de las 21:00 horas (hora del Centro de México), luego de la cartelera preliminar y la ceremonia de apertura. El escenario ya está montado: un estadio colosal, entradas casi agotadas, y millones de ojos pendientes en todo el mundo.

El careo entre ambos no podía faltar. Las miradas de odio, de reto, de desafío se presentaron en los rostros de ambos gladiadores, cada uno seguro de sí mismo, confiando en que en el encordado se dejará el alma.

Esto ya no tiene marcha atrás: “Canelo” y Crawford dieron el mismo peso, no hay contratiempos reglamentarios ni excusas. Todo está listo para el espectáculo. Este sábado, cada campanazo, cada paso al frente, cada golpe contará para la historia.

MF