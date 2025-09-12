No solo Alan Mozo, Chivas tendrá dos bajas más en momento clave de la temporada

Las malas noticias no cesan para Chivas tras el Torneo Apertura 2025. A la ya confirmada baja de Alan Mozo, el club tendrá que afrontar dos ausencias más en plena recta clave de la temporada, justo después del Clásico Nacional ante el América.

Mozo queda fuera de Chivas en el Torneo Apertura 2025

El lateral derecho quedó prácticamente fuera de lo que resta del campeonato tras sufrir un traumatismo de menisco en la rodilla durante el amistoso disputado contra León en Estados Unidos. Mozo abandonó el terreno de juego al minuto 73, luego de manifestar molestias que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

¿Qué bajas más tendrá Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Tras el duelo frente a las Águilas, Yael Padilla y Hugo Camberos deberán dejar la concentración rojiblanca para integrarse a la Selección Mexicana Sub-20 que disputará la Copa del Mundo en Chile a partir del 27 de septiembre.

Ambos atacantes estarán fuera, al menos, durante cinco jornadas de la Liga MX, en caso de que el Tricolor no supere la fase de grupos del torneo juvenil.

La situación agrava el presente del Rebaño Sagrado, que atraviesa un arranque complicado en el Apertura 2025. Con apenas cuatro puntos de 18 posibles, Chivas ocupa el lugar 16 de la tabla general, solo por encima de Puebla y Querétaro, aunque con la misma cosecha de unidades.

Te puede interesar: Las opciones en Chivas para suplir a Alan Mozo tras su lesión

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS