El partido América vs Chivas será quizá el más atractivo de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y está programado para este sábado. El Rebaño Sagrado llega golpeado y con la presión de estar en los últimos puestos de la Tabla General, mientras que los capitalinos buscan afianzarse entre los mejores. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

La Liga MX retomará actividades tras la fecha FIFA y el partido que atraerá las miradas será nada más y nada menos que el Clásico Nacional, si bien los protagonistas llegan con realidades totalmente distintas.

Por una parte, América se encuentran como segundo en la Tabla General, mientras que Chivas se posiciona en el 16, dejando al equipo de Coapa como favorito para quedarse con el triunfo.

Tanto América como Chivas aprovecharon el parón por la fecha FIFA para jugar sus respectivos amistosos, en territorio estadounidense, y no perder el ritmo de cara a la edición 262 del Clásico Nacional; los pupilos de André Jardine fueron derrotados por el D.C. United de la MLS (1-3), por su parte, los jaliscienses salieron victoriosos ante los Panzas Verdes de León (2-1).

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 América vs Chivas

Fecha y hora: Sábado 13 de septiembre, 21:15 horas

Sábado 13 de septiembre, 21:15 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium, TUDN, Canal 5

