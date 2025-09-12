Con el regreso del Apertura 2025 tras la pausa por la Fecha FIFA, el director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, dejó claro que el compromiso del equipo es mantener su identidad y demostrar que el trabajo realizado en estas semanas se traduzca en resultados. De cara al duelo contra Santos Laguna en el Estadio Jalisco, el estratega argentino habló en conferencia de prensa en la Academia AGA, donde detalló los ejes que guían al plantel rojinegro.

"Estamos en casa y queremos los tres puntos. No variamos la propuesta en función del rival, aunque tomamos recaudos. Santos es rápido, presiona de visitante, pero debemos defender lo nuestro: ser protagonistas y tener paciencia para atacar" , expresó Cocca, subrayando que la esencia del equipo no depende del rival, sino de la convicción de su juego.

El técnico reconoció que el equipo viene arrastrando resultados negativos y que esa realidad genera dudas, pero resaltó que el trabajo integral, táctico, técnico, físico y mental, busca fortalecer la estructura de juego. "El equipo es un todo. Queremos que entienda los momentos: cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo tener posesión. Eso se construye con orden y repeticiones" , señaló.

Respecto al aprovechamiento de la Fecha FIFA, Diego Cocca destacó la disposición del grupo: "La voluntad de los jugadores ha sido muy buena. Vemos compromiso, mejoras y un crecimiento que queremos reflejar el sábado en rendimiento y en resultado".

Sobre el plantel, adelantó que hay casos en evaluación como el de Jesús "Mudo" Aguirre, que aún no está al cien por ciento. "Queremos tenerlo bien, pero dependerá de cómo evolucione. Lo mismo con otros jugadores que arrastran molestias o sanciones. Necesitamos de todos, no solo de 11, porque el torneo es largo", afirmó.

Finalmente, Cocca pidió paciencia para consolidar su proceso: "Entiendo la urgencia, pero los procesos requieren tiempo. No puedo asegurar el resultado, pero sí que los jugadores confíen en la idea. Si damos todo, los resultados llegarán".

Atlas enfrentará al Santos Laguna este sábado a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Jalisco, buscando romper la mala racha de nueve partidos sin ganar, entre Liga MX y Leagues Cup.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF