Chivas nunca tendrá contento a nadie gane o pierda: Cardozo

Pierda o gane, Chivas de Guadalajara nunca tendrá contento a nadie, aseveró el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien afirmó que trabaja para que su escuadra tenga un mejor desempeño en cada juego que enfrente.

"Si el árbitro más cinco asistentes más la televisión dicen que no entra, ¿qué puedo discutir?"

"Si no ganábamos nos criticaban, ahora ganamos y también les molesta. Me encanta mi equipo, es muy competitivo, que lucha”, dijo.

En conferencia de prensa tras el triunfo 1-0 sobre Toluca, el paraguayo señaló que trabaja “para que el equipo mejore día a día y para que podamos conseguir el resultado, que es lo que nos exigen”.

“Obviamente queremos jugar mucho mejor, a todo el mundo nos gustaría jugar como el (Manchester) City", apuntó.

Cuestionado sobre las palabras de su homólogo de Diablos Rojos, el argentino Hernán Cristante, quien indicó que Chivas jugó como “equipo chico”, comentó que cada quien tiene su perspectiva.

"Cada uno ve el futbol como lo quiere ver, ellos también se defendieron, es normal, que ellos jueguen como grande, que tampoco lo hicieron y si van a llamarle equipo chico al que se defiende, no entiendo, no veo equipo en el mundo que no se defienda”, apuntó.

Respecto de la polémica que se desató por el gol invalidado a Toluca, explicó que “cada uno tiene su opinión, si ven la cámara que entra y dice que no entra, uno es terco. Si el árbitro más cinco asistentes más la televisión dicen que no entra, ¿qué puedo discutir?".

