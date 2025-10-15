El director técnico del Atlas, Diego Cocca, habló este miércoles en conferencia de prensa desde la Academia AGA sobre el momento que vive su equipo y la importancia del tramo final del Apertura 2025, donde los Rojinegros buscarán mantener su buena racha y meterse en la zona de Play In.

Con dos victorias consecutivas en el bolsillo, el estratega argentino aseguró que el grupo ha aprovechado la pausa por la Fecha FIFA para fortalecerse tanto en lo futbolístico como en lo anímico. “Entramos en una zona definitoria para nosotros, y sobre todo en estos tres partidos que vienen tan juntos, los tomamos como tres finales. Por supuesto que ayuda muchísimo haber ganado dos partidos seguidos, en el ánimo de los muchachos y en la forma en la que encaramos esta semana, que nos ayudó a seguir ganando confianza y recuperando jugadores”, expresó.

Cocca subrayó que el plantel se mantiene enfocado y con la mira puesta en alcanzar la Fase Final del torneo. “Somos conscientes de que enfrentaremos tres partidos muy difíciles. Vamos a ir de a uno, haciendo el máximo esfuerzo, regulando cargas para que todos lleguen bien y puedan rendir al máximo. Nuestro objetivo es claro: estar en la pelea hasta la última fecha y tener la posibilidad de clasificar”, señaló.

El técnico argentino también reconoció el crecimiento de los jóvenes del plantel, quienes han comenzado a ganar protagonismo en el primer equipo. “Hay que llevarlos de a poco. Son partidos importantes, pero no definitorios. Lo bueno es que están respondiendo bien y vamos paso a paso, viendo su evolución”, comentó.

Sobre el trabajo colectivo, Cocca destacó la mejora en varios aspectos del juego. “Hemos mejorado en lo defensivo, en la posesión, en el ataque y la definición. Trabajamos en todo, porque un equipo es un todo. Necesitamos mantenernos en un nivel exigente, muy alto, para sumar de a tres y meternos en la Liguilla. Esa es la meta”, enfatizó.

Regresan los lesionados

En el tema físico, el estratega confirmó la reincorporación de jugadores como Robert y Víctor Ríos, mientras que Aldo Rocha y Rivaldo Lozano continúan en proceso de recuperación. Además, el paraguayo Diego González se reintegró este miércoles al grupo tras su participación con su selección.

Atlas cerrará este jueves su preparación en la Academia AGA antes de viajar a San Luis Potosí, donde el viernes enfrentarán al Atlético San Luis en busca de tres puntos vitales para mantener viva la esperanza rojinegra.

SV