Dónde ver EN VIVO Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali por la serie inaugural de la LMP

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) arranca su temporada 2025-26 este miércoles 15 de octubre, dando inicio a una nueva edición del beisbol invernal más importante del país. Los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali protagonizarán una de las series inaugurales más esperadas, en un duelo que promete emociones desde el primer lanzamiento.

El encuentro entre Charros y Águilas se disputará este miércoles 15 de octubre a las 21:30 horas (centro de México) y podrá verse en vivo por TVC Deportes y el canal oficial de la LMP en YouTube, que transmitirá todos los juegos con suscripción mensual. El segundo partido de la serie se jugará el jueves 16 de octubre a las 20:00 horas, también con transmisión por TVC Deportes.

La temporada regular de la LMP se desarrollará del 15 de octubre al 30 de diciembre de 2025, con dos vueltas que definirán a los equipos clasificados a los playoffs de enero de 2026. El campeón de la Serie de México, programada del 21 al 29 de enero, representará a México en la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo en Venezuela.

Además de TVC Deportes y Megacable, los aficionados podrán seguir todos los juegos en YouTube y las plataformas digitales oficiales de la LMP, donde también se publicarán resúmenes, estadísticas y momentos destacados. Con el regreso del beisbol del Pacífico, la emoción, las rivalidades y la pasión por el diamante vuelven a encender los estadios de todo México.

SV