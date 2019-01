Chivas jugó como equipo chico: Cristante

Aunque reconoció que no dieron un buen partido, Hernán Cristante, técnico de Toluca, afirmó que Chivas jugó "como un equipo chico" en el partido en que el Guadalajara se impuso por 1-0 con una polémica decisión del VAR.

"No jugamos un buen partido. En el segundo tiempo tratamos de corregir. Tuvimos ocasiones de gol y recuerdo sólo una de Chivas, la del gol y después jugó como un equipo chico. Los últimos 9 minutos jugaron unos 45 (Segundos), lo entiendo, es parte del futbol".

El entrenador dejó entrever su molestia por el gol anuiado a Triverio que le dio la victoria a los rojiblancos, aunque no se pronunció abiertamente al respecto.

"No me molesta nada; no hablo más del VAR", dijo el estratega argentino ante los cuestionamientos de la prensa.

El entrenador achacó los problemas con el arbitraje que vive Toluca a que el equipo no es considerado "grande".

"Hace dos años y medio dije que Toluca tiene la grandeza de un grande en su historia, pero no tiene la estructura de otros equipos", dijo Cristante.

"Hace dos años y medio empecé a tener problemas con el arbitraje, intenté mejorar y creo que ellos están haciendo lo mismo".

RR