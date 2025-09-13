Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 13 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pachuca vs Cruz Azul | 17:00 horas | Caliente TV |

Atlas vs Santos Laguna | 19:00 horas | ViX Premium |

Tigres vs Club León | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Toluca vs Puebla | 21:00 horas | Caliente TV |

América vs Chivas Guadalajara | 21:15 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Atlante | 17:00 horas | Por confirmar |

Tlaxcala vs CD Tapatío | 18:00 horas | Por confirmar |

Atlético Morelia vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Por confirmar |

Cancún FC vs Venados | 19:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Juárez | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Mazatlán vs Xolos | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Getafe vs Real Oviedo | 06:00 horas | SKY Sports |

Real Sociedad vs Real Madrid | 08:15 horas | SKY Sports |

Athletic Club vs Alavés | 10:30 horas | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

Arsenal vs Nottingham Forest | 05:30 horas | Caliente TV, FOX |

Everton vs Aston Villa | 08:00 horas | Caliente TV |

Newcastle vs Wolverhampton | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |

Fulham vs Leeds United | 08:00 horas | HBO MAX |

Crystal Palace vs Sunderland | 08:00 horas | HBO MAX |

Bournemouth vs Brighton | 08:00 horas | Caliente TV |

West Ham vs Tottenham | 10:30 horas | Caliente TV |

Brentford vs Chelsea | 13:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Serie A Italiana EN VIVO

Cagliari vs Parma | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Juventus vs Inter Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Fiorentina vs Napoli | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Nice vs Nantes | 09:00 horas | Caliente TV, FOX |

Auxerre vs AS Monaco | 13:05 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs FC Köln | 07:30 horas | SKY Sports |

Mainz 05 vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |

Freiburg vs Stuttgart | 07:30 horas | SKY Sports |

Union Berlin vs Hoffenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Heidenheim vs Borussia Dortmund | 07:30 horas | SKY Sports |

Bayern Munich vs Hamburger SV | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs PEC Zwolle | 08:30 horas | Disney+ Premium |

NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Feyenoord vs Heerenveen | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

CF Montréal vs St. Louis City SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

DC United vs Orlando City | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New England Revolution vs Toronto FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

FC Cincinnati vs Nashville SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Atlanta United vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Charlotte FC vs Inter Miami CF | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Chicago Fire vs New York City | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Seattle Sounders vs LA Galaxy | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

FC Dallas vs Austin FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Colorado Rapids vs Houston Dynamo | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Real Salt Lake vs Sporting KC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Portland Timbers vs New York RB | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

San Diego FC vs Minnesota United | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

