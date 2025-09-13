Sábado, 13 de Septiembre 2025

Futbol hoy 13 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 13 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Pachuca vs Cruz Azul | 17:00 horas | Caliente TV |
  • Atlas vs Santos Laguna | 19:00 horas | ViX Premium |
  • Tigres vs Club León | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Toluca vs Puebla | 21:00 horas | Caliente TV |
  • América vs Chivas Guadalajara | 21:15 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Alebrijes Oaxaca vs Atlante | 17:00 horas | Por confirmar |
  • Tlaxcala vs CD Tapatío | 18:00 horas | Por confirmar |
  • Atlético Morelia vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Por confirmar |
  • Cancún FC vs Venados | 19:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Juárez | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Mazatlán vs Xolos | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Getafe vs Real Oviedo | 06:00 horas | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Real Madrid | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Alavés | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Arsenal vs Nottingham Forest | 05:30 horas | Caliente TV, FOX |
  • Everton vs Aston Villa | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Newcastle vs Wolverhampton | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |
  • Fulham vs Leeds United | 08:00 horas | HBO MAX |
  • Crystal Palace vs Sunderland | 08:00 horas | HBO MAX |
  • Bournemouth vs Brighton | 08:00 horas | Caliente TV |
  • West Ham vs Tottenham | 10:30 horas | Caliente TV |
  • Brentford vs Chelsea | 13:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Cagliari vs Parma | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Juventus vs Inter Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Fiorentina vs Napoli | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nice vs Nantes | 09:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Auxerre vs AS Monaco | 13:05 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs FC Köln | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Mainz 05 vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Freiburg vs Stuttgart | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Hoffenheim | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Borussia Dortmund | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Bayern Munich vs Hamburger SV | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Ajax vs PEC Zwolle | 08:30 horas | Disney+ Premium |
  • NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Feyenoord vs Heerenveen | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy sábado 13 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • CF Montréal vs St. Louis City SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • DC United vs Orlando City | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • New England Revolution vs Toronto FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Cincinnati vs Nashville SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Atlanta United vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Charlotte FC vs Inter Miami CF | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Chicago Fire vs New York City | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Seattle Sounders vs LA Galaxy | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Dallas vs Austin FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Colorado Rapids vs Houston Dynamo | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Real Salt Lake vs Sporting KC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Portland Timbers vs New York RB | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • San Diego FC vs Minnesota United | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

