La colombiana Emiliana Arango sigue dando la cara por Latinoamérica en el GDL Open AKRON 2025 WTA 500. En un duelo que dominó de principio a fin, logró vencer a la canadiense Marina Stakusic por parciales de 6-2 y 6-3 para instalarse en las semifinales de la competencia.

Arango continúa ratificándose como una de las máximas favoritas para coronarse en la capital jalisciense. Con su carisma y dinamismo sobre la cancha, la sudamericana se ha ganado el cariño de los aficionados tapatíos, quienes le hicieron sentir su apoyo incondicional durante todo el juego contra Stakusic.

Una vez que Emiliana tomó la ventaja, ya no la soltó. El primer set fue una clara muestra de su poderío ante Marina, quien al mediodía de este viernes tuvo que disputarse su boleto a cuartos de final ante Jelena Ostapenko, por lo que el cansancio en la canadiense era notable. No obstante, nunca se dio por vencida.

Tres quiebres de servicio y raquetazos firmes fueron suficientes para que Arango pudiera llegar al siguiente set con la superioridad. Sin embargo, en el segundo capítulo, Emiliana tuvo que ser paciente, ya que Marina sorprendió al tomar la delantera momentánea.

Pero Arango no estaba dispuesta a caer. Con garra y determinación, la colombiana aprovechó las equivocaciones de su contrincante para darle la vuelta y quedarse con el triunfo definitivo. Emiliana presentó un 75% de efectividad en su primer saque y ganó el 64% de sus puntos.

En la siguiente instancia, Emiliana Arango estará midiéndose ante la francesa Elsa Jacquemot, la misma que, en fases anteriores ha vencido a María Sakkari, Elise Mertens y Tatjana Maria.

