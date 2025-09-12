Atlas busca romper la malaria ante Santos

La noche de este sábado, en punto de las 19:00 horas, el Estadio Jalisco será escenario del duelo entre Atlas y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025. Un partido con sabor especial, no solo por la urgencia de los rojinegros de romper su mala racha, sino también por el tinte de “hermandad”, ya que ambos clubes pertenecen a Grupo Orlegi.

Atlas llega a este compromiso en la posición 14 de la tabla, con apenas cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. La fragilidad defensiva ha sido su principal problema: suma 19 goles en contra, la peor cifra del campeonato. Además, el equipo tapatío carga con una racha de nueve partidos sin ganar, incluyendo Liga MX y Leagues Cup, lo que aumenta la presión sobre los dirigidos por Diego Martín Cocca, recién llegado al timón para recomponer el camino.

El estratega argentino no podrá contar con el delantero montenegrino Uros Durdevic por suspensión, pero podría tener buenas noticias en el ataque con el regreso de Eduardo “Mudo” Aguirre, ya recuperado de su lesión. También vuelve Aldo Rocha tras cumplir un partido de castigo y Camilo Vargas, portero insignia, regresa en óptimas condiciones después de la concentración con la selección de Colombia, que recientemente aseguró su boleto al Mundial.

Por su parte, Santos Laguna, dirigido por el español Francisco Rodríguez, ocupa la posición 11 con seis puntos. Los laguneros han tenido un torneo irregular, con dos victorias y cinco derrotas, sin registrar empates. A pesar de los altibajos, suelen ser un rival incómodo, especialmente por su velocidad y presión en campo contrario.

El duelo promete intensidad y dramatismo: Atlas buscará regalarle a su afición un triunfo que corte la malaria y revitalice sus aspiraciones, mientras que Santos quiere aprovechar las dudas defensivas rojinegras para escalar posiciones. Será también una prueba clave para Cocca, quien busca consolidar su idea de juego y recuperar la confianza de un equipo golpeado anímicamente.

La mesa está puesta en el Jalisco: los Zorros necesitan reaccionar y Santos quiere confirmar su papel de verdugo visitante. La cita, este sábado a las 19:00 horas.

Partidos sin ganar

Atlas 3-3 Cruz Azul Jornada 2

Monterrey 3-1 Atlas Jornada 3

Atlas 0-3 Pachuca Jornada 4

Querétaro 3-3 Atlas Jornada 5

Atlas 2-4 América Jornada 6

Pumas 1-0 Atlas Jornada 7

Miami 2-1 Atlas Leagues Cup

Orlando 3-1 Atlas Leagues Cup

Atlanta 4-1 Atlas Leagues Cup

MF