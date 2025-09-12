Hernán N., alias “El Abuelo”, señalado como supuesto cabecilla del grupo criminal La Barredora, fue detenido este 12 de septiembre en Paraguay, según confirmó hace unos minutos Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).La aprehensión fue posible gracias al intercambio de información internacional, facilitado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitió localizar su paradero y coordinar su detención fuera del país. Una vez ubicado, se desplegó un operativo para asegurar su captura y gestionar su traslado a México, donde ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.Sobre Hernán “N” pesaba una orden de aprehensión emitida en Tabasco en febrero de 2025, por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. EE