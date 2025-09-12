Hernán N., alias “El Abuelo”, señalado como supuesto cabecilla del grupo criminal La Barredora, fue detenido este 12 de septiembre en Paraguay , según confirmó hace unos minutos Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La aprehensión fue posible gracias al intercambio de información internacional, facilitado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitió localizar su paradero y coordinar su detención fuera del país.

Una vez ubicado, se desplegó un operativo para asegurar su captura y gestionar su traslado a México, donde ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Sobre Hernán “N” pesaba una orden de aprehensión emitida en Tabasco en febrero de 2025, por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

