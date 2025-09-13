La joven checa Nikola Bartunkova dio la gran sorpresa del GDL Open AKRON 2025 WTA 500 al eliminar a la vigente campeona del torneo, Magdalena Frech, en un partido que quedará marcado como uno de los momentos más inesperados del certamen. Bartunkova necesitó de una hora y media para vencer a la polaca por 7-5 y 6-4 en el Grandstand del Complejo Panamericano de Tenis.

Con apenas 19 años y ubicada en el puesto 228 del ranking WTA, Bartunkova se impuso con determinación y sin complejos ante una Frech que llegaba como una de las máximas favoritas al título, no solo por su condición de campeona defensora, sino también por su sólido ranking como número 30 del mundo.

El triunfo de Bartunkova no solo representa un hito en su joven carrera, sino que también cambia por completo el panorama del torneo, ya que el GDL Open 2025 tendrá nueva campeona, y, sorprendentemente, ninguna de las jugadoras sembradas logró avanzar a las semifinales.

La eliminación de Frech confirma una tendencia que se ha repetido a lo largo de la semana, puesto que las sorpresas han dominado la edición 2025 del torneo tapatío. Las favoritas han caído una tras otra, abriendo el camino para nuevas figuras y revelaciones como Bartunkova, quien ahora se perfila como una candidata real al título.

Pese a que realizó diez dobles faltas, Bartunkova logró imponerse en los dos capítulos gracias a un poderoso saque, obteniendo el 80% de sus puntos ganados con su primer servicio.

Con este resultado, el GDL Open se asegura una campeona inédita y mantiene el suspenso encendido rumbo a las rondas finales. En la antesala de la gran final, Nikola Bartunkova estará enfrentando a la estadounidense Iva Jovic.

