Tras el empate 0-0 entre Chivas y Tigres en el estadio Akron, en duelo pendiente de la jornada 1 del torneo Apertura 2025, el arquero Raúl “Tala” Rangel salió con sensaciones positivas. El guardameta rojiblanco, que también forma parte de la Selección Mexicana, subrayó la importancia de haber mantenido por primera vez en el torneo el arco en cero, lo que atribuyó al orden y disciplina defensiva del equipo.

“Sí, desde luego, yo creo que hicimos nuestro papel. Lamentablemente el gol no llegó, pero creo que estuvimos ahí. Lo que podemos rescatar es que es el primer cero de la temporada”, señaló el tapatío al término del encuentro.

El “Tala” destacó que, pese a la falta de contundencia ofensiva, el Guadalajara cumplió con lo trabajado durante la semana: “Ahí el trabajo se vio claro. No desesperarnos, tener esa paciencia, pero al final de cuentas no tuvimos esa contundencia para atacar”.

El partido, que tuvo un retraso de casi dos horas debido a la fuerte tormenta que azotó la zona metropolitana de Guadalajara, mostró a unas Chivas que mejoraron en la segunda mitad y que generaron varias ocasiones, aunque sin lograr vencer a Nahuel Guzmán.

De cara a lo que viene, Toluca y luego Necaxa, Rangel dejó claro que el equipo debe pensar en sumar de a tres. “Hoy se nos rescató un punto, pero esperemos que el siguiente sean tres”, concluyó.

Con el empate, Chivas llegó a ocho unidades y ahora recibirá a Toluca en la jornada 9.