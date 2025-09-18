Sigue la temporada 2025-2026 de la NFL. Por si estás interesado en la programación de la Semana 3, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

El Buffalo Bills vs Miami Dolphins será el único partido de hoy jueves, sin embargo, la programación continuará con partidos el domingo, y el lunes.

Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 3 - NFL 2025-2026

Jueves 18 de septiembre

Buffalo Bills vs Miami Dolphins | 18:15 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Domingo 21 de septiembre

Washington Commanders vs Las Vegas Raiders | 11:00 | DAZN |

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams | 11:00 | DAZN, Amazon Prime Video (Míralo en vivo), FOX Sports 2 |

Minnesota Vikings vs Cincinnati Bengals | 11:00 | DAZN |

New England Patriots vs Pittsburgh Steelers | 11:00 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons | 11:00 | DAZN |

Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets | 11:00 | DAZN |

Cleveland Browns vs Green Bay Packers | 11:00 | DAZN |

Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | 11:00 | DAZN |

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts | 11:00 | DAZN |

Seattle Seahawks vs New Orleans Saints | 14:05 | DAZN |

Los Angeles Chargers vs Denver Broncos | 14:05 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals | 14:25 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Chicago Bears vs Dallas Cowboys | 14:25 | DAZN |

New York Giants vs Kansas City Chiefs | 18:20 | DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 22 de septiembre

Baltimore Ravens vs Detroit Lions | 18:15 | DAZN, Disney+ Premium, ESPN, ESPN 4, Disney+ Estándar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

