Guadalajara no logró conseguir el triunfo en casa ante Tigres y extendió su mala racha en el estadio AKRON a tres partidos sin victoria, pero ahora el plantel de Gabriel Milito mostró una cara diferente al ser defensivamente más sólido.

Ante esto, el director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de ICAFUT, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que el entrenador de Chivas ya no está buscando protagonizar el juego con su sistema, ya que ahora está priorizando su sistema defensivo.

“Gabriel Milito ya no se come el cuento de protagonizar el partido, sino que más bien genera un planteamiento donde prioriza lo defensivo, que hoy le dio como resultado un ser en defensa que le hace sumar puntos, pero también frente a rivales que lo van a atacar, como en este caso Tigres; él busca una opción diferente, que es atacar los espacios, y me parece que esos mano a mano que tuvo la Hormiga González frente a Nahuel, es la muestra de este ataque”, señaló.

Asimismo, enfatizó que Armando González no tiene porqué ser titular, ya que es un gran revulsivo, como lo ha demostrado en los últimos dos juegos, con un gran nivel y presencia en el terreno de juego.

“No, no necesariamente, necesita ser titular, porque el partido anterior contra América, el ingreso de Armando González fue un revulsivo muy importante porque se nota, se nota su ingreso. Me parece que el ingreso de Armando González fue el revulsivo más importante para que Guadalajara tuviera opciones frente al marco, aunque no tuvo la contundencia para llevarse la victoria”, agregó.

Al final, puntualizó que el cambio en el planteamiento del equipo ha sido una modificación inteligente para seguir sumando unidades, pese a que estos no los han acompañado con la contundencia.

“Se aprovecharon mucho los espacios, ya que desgraciadamente no terminaron en goles, porque estaríamos hablando de una victoria de Guadalajara. Me parece que el planteamiento, debido a los resultados anteriores, es muy inteligente para seguir sumando puntos”, finalizó.