La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 9 (J9). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J9 comenzará la acción con cuatro duelos a disputarse el viernes 19 de septiembre y cierra con un encuentro programado para domingo 21 del mismo mes.

Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Mazatlán en condición de visitante el viernes, mientras que Chivas lo hará el sábado, como local, ante Toluca.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J9 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 19 de septiembre de 2025

Cruz Azul vs FC Juárez

Sede: Estadio Azteca, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Necaxa vs Puebla

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Mazatlán vs Atlas

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca 7

Xolos vs León

Sede: Estadio Caliente, 21:05 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Sábado 20 de septiembre de 2025

Pachuca vs Querétaro

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Pumas vs Tigres

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Chivas vs Toluca

Sede: Estadio AKRON, 19:07 horas

Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

Monterrey vs América

Sede: Estadio BBVA, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo 21 de septiembre de 2025

Santos vs San Luis

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

