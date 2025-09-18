Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J9 del Apertura 2025

Entérate de cómo se jugarán los partidos, los horarios y canales de transmisión de cada uno, para que no te pierdas ningún detalle de lo que pasará en la novena fecha del futbol mexicano

Por: Oralia López

La J9 comenzará la acción con cuatro duelos a disputarse el viernes 19 de septiembre y cierra con un encuentro programado para el domingo 21. ESPECIAL / CANVA

La J9 comenzará la acción con cuatro duelos a disputarse el viernes 19 de septiembre y cierra con un encuentro programado para el domingo 21. ESPECIAL / CANVA

La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 9 (J9). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J9 comenzará la acción con cuatro duelos a disputarse el viernes 19 de septiembre y cierra con un encuentro programado para domingo 21 del mismo mes.

Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Mazatlán en condición de visitante el viernes, mientras que Chivas lo hará el sábado, como local, ante Toluca.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J9 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 19 de septiembre de 2025

Cruz Azul vs FC Juárez

  • Sede: Estadio Azteca, 19:00 horas
    Transmisión (canales): ViX Premium

Necaxa vs Puebla

  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Mazatlán vs Atlas

  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca 7

Xolos vs León

  • Sede: Estadio Caliente, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Sábado 20 de septiembre de 2025

Pachuca vs Querétaro

  • Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Pumas vs Tigres

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Chivas vs Toluca

  • Sede: Estadio AKRON, 19:07 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

Monterrey vs América

  • Sede: Estadio BBVA, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo 21 de septiembre de 2025

Santos vs San Luis

  • Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: Arrancan obras del tren Querétaro-Irapuato

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones