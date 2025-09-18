La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 9 (J9). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.La J9 comenzará la acción con cuatro duelos a disputarse el viernes 19 de septiembre y cierra con un encuentro programado para domingo 21 del mismo mes.Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Mazatlán en condición de visitante el viernes, mientras que Chivas lo hará el sábado, como local, ante Toluca.Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.Cruz Azul vs FC JuárezNecaxa vs PueblaMazatlán vs AtlasXolos vs LeónPachuca vs QuerétaroPumas vs TigresChivas vs TolucaMonterrey vs AméricaSantos vs San LuisConsulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF