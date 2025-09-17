Chivas deja escapar la victoria y empata ante Tigres

El partido entre Tigres y Chivas terminó con un empate 0-0 en un duelo muy cerrado y disputado. Ambos equipos tuvieron momentos de dominio, pero les costó concretar sus llegadas. Tigres controló más la posesión en varios tramos del encuentro, mientras que Chivas generó peligro a través de transiciones rápidas y jugadas por las bandas.

Las oportunidades más claras llegaron en el segundo tiempo: la "Hormiga" González estrelló un disparo en el travesaño y Efraín Álvarez falló un penalti que fue atajado por Nahuel Guzmán. Por su parte, Tigres también exigió a "Tala" Rangel con un par de remates peligrosos. A pesar de las emociones, el marcador no se movió y ambos equipos repartieron puntos.

