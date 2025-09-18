La Champions League 2025-2026 sigue este jueves 18 de septiembre con la primera jornada de la fase Liga, un formato que se estrenó la temporada pasada y que ahora reúne a 36 equipos en un solo bloque. Cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

En esta nueva etapa, los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre los lugares 9 y 24 deberán jugar un repechaje a ida y vuelta para conseguir su pase a la ronda eliminatoria. Con este panorama, los aficionados al futbol europeo podrán disfrutar de un día lleno de emociones.

Por si te interesa, te presentamos el calendario completo de partidos de la Champions League para este jueves 18 de septiembre, con horarios de inicio y canales de transmisión disponibles en México, para que los veas en vivo:

Dónde ver EN VIVO los partidos del 18 de septiembre - Champions League

Club Brugge vs AS Monaco | 10:45 horas | Caliente TV, FOX |

København vs Bayer Leverkusen | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Manchester City vs Napoli | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Newcastle vs FC Barcelona | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Sporting CP vs FC Kairat | 13:00 horas | Caliente TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

