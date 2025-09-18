Tras el empate sin goles frente a Tigres en el estadio Akron, en duelo pendiente de la jornada 1, el técnico de Chivas, Gabriel Milito, valoró el esfuerzo de su equipo y destacó la solidez defensiva mostrada, aunque lamentó no haber capitalizado las opciones de gol generadas en la segunda parte.

“El primer tiempo lo neutralizamos bien, más allá de que ellos tuvieron la pelota, nos faltó hacer más transiciones. En el segundo tiempo fuimos a buscarlo mucho más, jugamos mano a mano y así llegaron las ocasiones claras. Una pena no haber podido ganar”, explicó el argentino en conferencia de prensa.

Milito elogió el rendimiento de Rubén “Oso” González, quien ha sumado dos partidos como titular y, según el estratega, le ha dado equilibrio al mediocampo rojiblanco: “Tiene criterio, sentido de ubicación y mostró personalidad en momentos claves. Estoy muy contento con sus dos partidos”.

Respecto a la ausencia de Érick Gutiérrez, el timonel reveló que el mediocampista iba a iniciar el encuentro, pero una molestia en el cuadríceps lo dejó fuera: “Guti terminó bien el entrenamiento pero sintió una molestia el día de ayer en el recto, en el cuadriceps, por eso no pudo jugar, de hecho iba a iniciar el partido, cuando hicimos ayer el prepartido, él lo hizo pensando en jugar, pero bueno, le apareció esa lesión y no pudimos incluirlo, esperemos que el tiempo, la verdad que tiene que ver con la evolución que vaya teniendo, exactamente en este momento no lo sabemos, veremos su evolución”.

El estratega también respondió a la afición, que exige espectáculo además de resultados. “Siempre intentamos jugar bien, dominar y generar goles. A veces, por la calidad del rival, toca controlar sin la pelota. Hoy lo hicimos y el equipo fue fuerte y rocoso”, subrayó.

Con el empate, Chivas sumó cuatro puntos de seis posibles frente a rivales de alto calibre como América y Tigres, algo que Milito consideró positivo dentro del proceso de construcción del equipo.

