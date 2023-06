Aunque tenga acento argentino y juegue para Rosario Central, nadie puede negar que Luca Martínez tiene corazón –y pasaporte- mexicano, pues son bastantes las cosas que ligan a nuestro país con el joven delantero.

Martínez apenas tiene 22 años, pero últimamente ha ganado reflectores por aparecer en la órbita de Chivas como posible refuerzo de cara al Apertura 2023 de la Liga MX.

Número uno: ¿Por qué es mexicano?

Las casualidades de la vida llevaron a Luca a nacer en territorio mexicano, pues este delantero nació en nuestro país mientras su papá defendía la camiseta del San Luis allá por el 2001.

El nombre de su padre es Nahuel, y curiosamente también jugó para los Tigres, así que el “Patón” no fue el primer jugador con ese nombre en la historia del club regio.

Número dos: ¿Choricero o Águila?

Durante su paso por México el papá de Luca también jugó para equipos como el Toluca o el América, y es por eso que Luca tiene fotografías de su infancia portando los colores de los Diablos Rojos.

En varias ocasiones ha dicho que le gustaría jugar en cualquier equipo de la Liga MX, pero así como ha portado la camiseta escarlata, en alguna ocasión también aseguró que le gustaría emular a su padre y vestirse de azulcrema.

Número tres: Tiene un tatuaje del Azteca

Luca vivió sólo cuatro años en nuestro país, pero eso le bastó para enamorarse de nuestra Liga y de los lugares en donde jugó su padre, pues con apenas 17 años de edad se hizo un tatuaje del Estadio Azteca a pesar de que su familia no estaba muy contenta con la idea.

Según lo ha explicado en varias ocasiones esta cancha es muy especial para él, pues de alguna forma siente que el Azteca representa un vínculo con su padre.

Número cuatro: Su primera experiencia con el “Tri”

Más allá de que juegue en otro país y tenga opciones para representar a Argentina, Luca Martínez parece estar decidido a jugar con el “Tri”, pues en noviembre de 2020 reportó en nuestro país para concentrarse con la selección Sub-20 y recién formó parte del equipo nacional que disputó el torneo Maurice Revello.

Como no ha visto minutos en un torneo oficial aún podría cambiar de colores, pero ha dicho abiertamente que sólo está interesado en jugar para el país que lo vio nacer.

Número cinco: Su mamá no lo dejó ser portero

Aunque ahora juega como delantero, el primer amor de Luca fue la portería, y aunque parezca difícil de creer, su mamá lo obligó a dejar esta posición debido a que no se cansaba lo suficiente durante los partidos.

“En mi primera práctica oficial me puse de arquero, y mi mamá me dijo que si seguía ahí no me llevaba más, porque la idea era que gastará energía porque en casa era muy intenso y activo”, dijo el futbolista para el Diario AS.

Número seis: su estreno como goleador

Luca Martínez debutó con Rosario en noviembre de 2020, pero fue en febrero de 2021 cuando marcó su primer gol con la camiseta del equipo canalla.

Argentinos Jrs fue su primer víctima, y en la narración del gol los comentaristas no se olvidaron de mencionar que Luca nació en territorio mexicano.

