Las promesas incumplidas de la FMF

En cada fracaso que ocurre con la Selección Mexicana los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) salen a hacer promesas al público para calmar las emociones negativas provocadas a una mala gestión que llevó al combinado nacional a hacer una errónea actuación en cualquier torneo internacional.

Sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010 al ser eliminados por Argentina, Mundial de Brasil 2014 al quedar fuera por el famoso “no era penal” de Robben y compañía, en el Mundial de Rusia 2018 al ser derrotados por Brasil, y en el más reciente, Mundial de Qatar 2022 al ni siquiera pasar a los octavos de final, consumando una de las peores actuaciones en el torneo más importante de futbol.

Después de Qatar, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, salió a dar declaraciones apresuradas donde mencionó que se quería de regreso al ascenso y descenso, se eliminaría el famoso repechaje, además de que se exportaría a más jugadores jóvenes a Europa, puesto que se ha visto con anterioridad que las selecciones que tienen más futbolistas en el viejo continente son más propensas a ganar. Asimismo, también se bajaría el número de extranjeros para darles más oportunidad a los chicos de cantera.

Sin embargo, todo eso quedó a medias. En primer lugar, no se trajo de vuelta al ascenso y descenso, se quedó el repechaje solo que con otro nombre y ligeramente modificado el formato del mismo. Después, al número de extranjeros que está permitido utilizar en la cancha sólo se le restó uno, pasando de 8 a 7. Mientras que, es de conocimiento que el proceso de los futbolistas jóvenes aquí en México es lentísimo, llegando a debutar en un promedio de edad de 19 años, quitándoles la confianza y perdiéndose en el camino.

Expertos en futbol mexicano, han afirmado que haber erradicado el ascenso y descenso de la Liga MX fue un gran retroceso en la competitividad de los equipos. En contraparte, los directivos aseguraron que esta medida beneficia en lo económico y que para elevar la calidad del futbol en México se han implementado torneos con la MLS, tratando de sustituir la falta de Copa Libertadores, y poniendo competencias como la Leagues Cup.

En cuanto a la dirigencia de la FMF, también ha brillado por su inestabilidad, del 2006 hasta la actualidad, ha habido tres cambios de presidentes; Justino Compeán Palacios ha sido el que más ha durado en este puesto que fue de 2006 al 2015, de ahí lo reemplazó Decio de María Serrano quien estuvo tres años en el puesto, para pasarle la estafeta a Yon de Luisa mismo que aguantó cuatro años en la presidencia, para ser precedido por Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez.

Sin embargo, no solo han sido los presidentes quienes han estado en constante cambio, también la posición de director de selecciones mexicanas. Tras el fiasco de la Selección Sub 20 y la Selección Mexicana Femenil, las cuales no pudieron clasificarse a sus respectivos mundiales, fue despedido Gerardo Torrado quien era el encargado de proveer lo mejor a dichas categorías. En su lugar, llegó Jaime Ordiales en julio del 2022, y a menos de un año de su contratación, decidió renunciar al cargo en el que no pasó absolutamente nada.

Ahora, con la integración de Juan Carlos Rodríguez quien tomó la primera decisión importante al destituir a Diego Cocca como entrenador de la selección. Cabe aclarar que a su llegada, “la bomba” también prometió un cambio ante la restructuración que se está llevando a cabo, tales como la centralización de los derechos televisivos, mayor dedicación a la Liga MX Femenil, el regreso a la Copa Libertadores y la erradicación de la multipropiedad de los clubes en la liga varonil.

FS