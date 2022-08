Cansados de la falta de resultados y el pobre desempeño que ha tenido el equipo, algunos aficionados del Rebaño Sagrado han decidido enviar un mensaje a los Ricardos de Chivas (Cadena y Peláez).

“Chivas está pasando por una crisis que nace con el jefe del proyecto, Ricardo Peláez Linares, hombre de fútbol, gran conocedor en la cancha, pero no como director deportivo de los equipos en los que ha estado.

“En su ya considerable estancia en Chivas ha demostrado, jornada tras jornada, que sus elecciones de jugadores han sido muy malas a pesar de haber hecho inversiones millonarias cuando inició su gestión, pero a pesar de esta falta de resultados, el dueño del equipo está contento con él. Desconozco a profundidad la relación entre ellos, pero es notorio como el equipo ahora está recurriendo a un último embate regalando los boletos para el próximo partido ya que saben que es tan pobre su manera de jugar que quizá sólo gratis irán algunos aficionados, ya que somos muchos más cansados de los malos resultados.

“El otro Ricardo de Chivas es Cadena, el cual, en un gran esfuerzo ha intentado, con un equipo lleno de lesionados, hacerlo funcionar en la cancha aunque desde mi óptica los cambios no son atinados y han demostrado que no tienen la capacidad de generar gol”, señaló uno de los aficionados consultados.

“El trabajo de Ricardo Peláez me parece lamentable. Nunca cuidó la clase de futbolistas que contrata y la personalidad de los mismos; es increíble que después de correr jugadores por mal comportamiento -con los costos que esto conlleva - vuelva a contratar jugadores con historial de comportamientos inadecuados para la vida de un deportista.

“Ricardo Cadena es una víctima de esto. El segundo error de Peláez es no respetar los procesos, Esperemos se respete a Cadena”, agregó otro seguidor rojiblanco.

“Yo me siento decepcionado, la verdad es que llevo dos años sin ver partidos de Chivas. Como cada torneo desde 2019 que Amaury Vergara prometió que no habría tolerancia a la incompetencia y que defendería la tradición, a mi lo único que me han quitado es la pasión y ganas de ver al equipo. Al parecer el incompetente es el cuerpo de personas que pusieron a dirigir al equipo. Dan vergüenza y los resultado ahí están”, dijo contundentemente un seguidor más del Guadalajara.