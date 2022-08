La afición del Guadalajara no cree en sus jugadores, no cree que estén arrepentidos, que sientan vergüenza y que sus palabras del pasado sábado al finalizar el Clásico Tapatío, en donde pidieron que “no los abandonen”, ofreciendo taquilla gratis para el juego ante Monterrey, no son nada más que una cortina de humo para distraerlos del mal momento por el que atraviesan.

Aficionados consultados, no ocultaron su molestia con el equipo, afirmando que todo es una distracción, como lo mencionado por Mario Rodríguez: “Sí, ellos buscan distraer la atención de la afición, además no sé de qué es lo que no quieren que se hable”.

En el mismo tenor, Arturo Martín, otro aficionado rojiblanco señaló: “Claro, ya no saben qué hacer, cada día hay menos credibilidad en la empresa (Omnilife) que maneja al equipo”.

Acerca del simple hecho de que las entradas serán libres en el juego frente a Rayados, Mario Rodríguez afirmó que “es una medida innecesaria, pues el promedio de gente en sus partidos ha sido de 18 mil personas según mis cálculos, la afición está muy dolida y golpeada, pero aún así no los ha abandonado, a pesar de sus pésimos resultados”.

Finalmente, Arturo Martín señaló que como aficionado se ve mal que los jugadores regalen la taquilla, ya que nada cambiará hasta que el equipo esté bien reforzado y juegue un buen futbol.

“El tema es que es un equipo sin presupuesto para tener a los mejores, hace cinco años estaban los mejores y se fue campeón, estos jugadores no van a pagar nada hasta se ve mal que lo inventen”, comentó.

Tanto Mario Rodríguez, como Arturo Martín, dos aficionados del Guadalajara, asiduos al Estadio Akron cuando Chivas juega como local, afirmaron que no dejarán al equipo, seguirán apoyando desde el inmueble del periférico, a pesar de los malos y mediocres resultados, sin importar si la entrada es gratuita o no.

JL