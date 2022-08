Existen diferentes posturas ante el hecho de que el Guadalajara regalará el acceso al Estadio Akron para el juego entre las Chivas y los Rayados de Monterrey.

Por lo menos así le pasa a Edwin Hernández, pues para el ex lateral del equipo y campeón con el Rebaño en el 2017, regalar la taquilla de este juego es algo justo, pero vergonzoso.

“La afición está dolida con el equipo por los malos resultados, y no sé si decir que está bien o está mal porque el equipo no tendría que hacer esas cosas si es que estuviera trabajando bien. Ver algo como lo que está sucediendo es para que la gente no te abandone, y así como te digo que está bien porque la gente está dolida de ver a un plantel sin identidad, también es vergonzoso que uno como jugador tenga que salir a regalar eso para que la gente no te abandone”.

“Son dos posturas difíciles, pero si el equipo está pasando por esto es porque no existe la personalidad, carácter o identidad de varios jugadores con la playera de las Chivas”, comentó el “Aris”.

Será el próximo martes 23 de agosto cuando el Guadalajara se mida en contra de “La Pandilla”, y para ese juego el chiverío no cobrará el acceso a su estadio debido al mal paso del Rebaño en este Apertura 2022.

