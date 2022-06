En Chivas siguen soñando con repatriar a Orbelín Pineda de cara al Apertura 2022 y aunque el tema parecía calentarse, en los últimos días ha perdido fuerza y el golpe definitivo lo habría revelado Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño.

Peláez Linares confesó en entrevista con MARCA Claro MVS, que Orbelín le contó cuáles son sus intenciones en torno a su futuro futbolístico y volver a Chivas no es de momento su mejor opción.

"Yo creo que él (Orbelín) se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo 'me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible'. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya", detalló el directivo rojiblanco.

Asimismo, Ricardo Peláez insistió en que Chivas ya presentó una oferta formalmente y será el propio jugador quien tome la decisión definitiva.

"Hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá, preguntándome '¿Cómo va el tema?'. Ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra", expresó.

En las últimas horas, Ricardo Cadena, estratega rojiblanco aseguró que aún están a la espera de sellar otra incorporación y su prioridad es convencer a Orbelín Pineda para que le de el "sí" a Chivas.

JL