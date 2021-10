Antes de irse de Chivas, una de las últimas polémicas que protagonizó José Luis Higuera fue la contratación de Oribe Peralta.

En aquel entonces (junio de 2019) el ex directivo de Chivas consideró como una apuesta interesante la llegada del “Cepillo” a Verde Valle, sin embargo hoy reconoce que fue un error traerlo después de su paso por el América.

“Hoy pasado el tiempo, lo de Oribe si fue una mala decisión, pero no he entendido por qué no lo ponen a jugar. De lo poquito que he hablado todos están muy contentos con Oribe, pero no juega. La verdad es raro porque se habla de su aporte con los jóvenes, pero si yo estuviera ahí mejor lo contrato de psicólogo o de mentor y me sale más barato que como delantero o desarrollador de jugadores”, dijo Higuera en entrevista para la televisora Quiero TV.

En su estancia en Chivas, Peralta apenas ha marcado un gol el Liga y otro en Copa MX, y en diversas ocasiones ha protagonizado fallas increíbles de frente a la portería rival.

JL