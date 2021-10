A pesar de que las Chivas no viven las horas más altas, Jesús Angulo se siente bien con lo que ha podido aportar desde su llegada al Rebaño.

"Siento que he hecho algo bien"

El “Canelo” llegó al Rebaño de cara al Clausura 2020, y a pesar de que los refuerzos del equipo han sido blanco de las críticas debido a los malos resultados, el “Canelo” se dijo en paz con lo que ha mostrado en Chivas.

“Sinceramente me sentí bien, siento que he hecho algo bien. Puedo mejorar muchísimo, pero me he sentido bien con lo hecho hasta ahora. Creo que mis compañeros han hecho cosas importantes para ayudar al equipo, y en lo que resta del torneo trataremos de hacer las cosas bien”, comentó Angulo.

Jesús Angulo fue parte de los ocho refuerzos que llegaron a Chivas al inicio de la gestión de Ricardo Peláez como director deportivo, y aunque le costó adaptarse al club durante sus primeros semestres, ahora se ha convertido en uno de los jugadores más constantes del equipo.

