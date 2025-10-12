Sheinbaum llega a Huauchinango en Puebla y recorre las zonas afectadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió esta mañana el municipio de Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo a damnificados.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la Mandataria destacó que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), así como los gobiernos estatal y municipal atienden la emergencia.

Sheinbaum destacó que, actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas.

"Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y municipal. Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas".

En este recorrido, la Presidenta estuvo también acompañada por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; así como por los titulares de Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo; y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En sus redes sociales, el gobernador Alejandro Armenta agradeció la visita de la Mandataria federal a Huauchinango y escuchar las necesidades de la población de ese municipio, tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

MV