El día de ayer, la Selección Mexicana se enfrentó contra Colombia en un partido amistoso en el Estadio AT&T, Estados Unidos. En este duelo, el Tri no logró marcar ni un solo tanto y fue aplastado en el marcador con 4 goles cortesía de los cafeteros de Colombia.

Después de este contundente fracaso, Luis Roberto Alves, mejor conocido simplemente como Zague , afirmó que este tipo de resultados son " llamadas de atención " para quienes integran el futbol mexicano, como los jugadores, los directivos y los administrativos.

" Yo creo que este tipo de partidos enfrentando a esa calidad de Selección, como es Colombia, con muchos futbolistas de alto nivel, son llamadas de atención [...] son situaciones que hacen que entendamos cuál es la actualidad del futbol mexicano ", aseguró el exfutbolista.

Zague aseveró que la Selección Mayor se ha caracterizado porque " importa " jugadores, a diferencia de la Selección Sub-20 que ha destacado por mantenerse " local " y ha demostrado que al joven talento mexicano se le debe dar oportunidades para sobresalir y triunfar.

Lee también: Colombia exhibe a México con goleada en Arlington

" Necesitamos dar más oportunidades a los futbolistas mexicanos, a los jóvenes, que hoy volvimos a esa realidad en la Sub-20, que muchos ya la ponían como el campeón del mundo, la revelación [...] y eso es importante: tener los pies en la tierra para saber cuál es la realidad del futbol mexicano ", dijo.

El exfutbolista además aseguró que la calidad del futbol mexicano actual deja mucho qué desear y que dicha carencia en las dotes del balompié de nuestro país se hicieron notar ante el rival sudamericano. Además, recomendó a los directivos de la Selección Mexicana " cambiar algo en el futbol mexicano urgentemente ".

" Hoy en día creo que hay un bajo nivel futbolístico, [...] No existe calidad, por más que queramos ver, por más que queramos forzar; esa realidad que hoy nos da esa cachetada muy directa y concisa [por parte de] los colombianos. Es otra chamba que los directivos [...] tienen qué entender que [...] emular a grandes potencias no es lo correcto ", precisó Zague.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF