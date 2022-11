Después de años en los que las Chivas no han podido estar en el protagonismo de la Liga MX, sus aficionados cuestionan que no haya refuerzos de calidad para tener una mejoría en el equipo y entre los nombres que más piden es el de Javier "Chicahrito" Hernández.

Ante esta situación, el nuevo y recién llegado entrenador, Veljko Paunovic, manifestó en entrevista para Azteca Deportes que el "Chicharito" tiene las puertas abiertas del club para cuando decida regresar al futbol mexicano.

Al respecto el entrenador reconoció el talento del jugador tapatío y dijo que "no hay ninguna duda de que es un magnífico jugador, que tiene legado aquí y por lo que a mí me concierne tiene todas las puertas abiertas cuando esté listo de regresar, pero también por otro lado, nosotros ahora tenemos que saber que no está y trabajar con eso, pero desde luego es un jugador magnífico".

La temporada del jugador mexicano en su actual equipo

Javier Hernández, es el máximo goleador de la Selección Mexicana, cerró su mejor temporada en la MLS al anotar 18 goles y contribuyendo en el camino de su equipo LA Galaxy hacia los Playoffs de la MLS.

