Veljko Paunovic ya fue presentado como el nuevo entrenador de las Chivas y desde el primer momento ha dejado clara la alta exigencia que tendrá al interior del Rebaño.

Durante su presentación, Paunovic señaló que quiere que los futbolistas sean comprometidos y que desde el primer día entiendan lo que se espera de ellos, para que de este modo puedan mejorar cada día.

"Yo soy muy inclusivo, quiero que todo el mundo esté aquí... No quiero que nadie se vaya, pero el que no quiera estar aquí que no esté, queremos gente comprometida, que va a trabajar desde el primer día, que entienda muy bien. Todo el mundo va a tener objetivos que tiene que alcanzar y nosotros también".

Sobre la plantilla con la que cuenta, Veljko Paunovic aclaró que su principal objetivo es trabajar con la gente que forma parte de Chivas, eludiendo el cuestionamiento sobre nuevos fichajes.

"Tenemos jugadores ganadores en esta liga, que creo que es otro valor que este equipo tiene, lo que me falta es hablar con todos, alinear y darle a los jugadores las ideas claras de cómo trabajo. Mi principal objetivo va a ser la plantilla que tenemos, desde luego vamos a querer mejorar en todos los aspectos, pero principalmente con lo que tenemos. Después añadiremos todo lo que falta apuntalar. Ese es el punto de partida", lanzó.

Apenas ayer Chivas anunció al serbio como su nuevo entrenador, y ahora el conjunto tapatío sigue trabajando en la conformación de su cuerpo técnico.

JL