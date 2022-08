La voz de la afición había sido escuchada y Ricardo Peláez presentó su renuncia como director deportivo de las Chivas, sin embargo esto no pudo ser posible debido a que Amaury Vergara impidió que se fuera del club.

Así lo reveló este día el directivo del Guadalajara, quien ha sido señalado como uno de los principales culpables por el mal paso del equipo durante los últimos años.

“Sí, ya lo hice en alguna ocasión (renunciar) y Amaury no lo aceptó. Mi comunicación con él es muy buena. Él sabe que yo estoy en el día a día. Hoy por ejemplo juega Chivas, y no estoy en Los Ángeles porque me acaban de operar de mi rodilla. Con Amaury tengo una gran relación, en algún momento por la presión renuncié, pero no voy a estar renunciando cada 15 días, ya él tomará la decisión cuando lo considere necesario, pero voy a ser perseverante cada día”.

“Creo que nos estamos acercando con este proyecto, pero la gente quiere resultados hoy y este proyecto que estamos llevando en buena forma no cumple con esa necesidad urgente de resultados. Hemos tenido un pésimo inicio de torneo: no hemos perdido, pero no hemos ganado”, comentó Peláez en entrevista con David Medrano.

Durante los cinco torneos que ha completado Chivas desde que Ricardo Peláez asumió el puesto de director deportivo, el club rojiblanco sólo ha calificado a Liguilla en dos oportunidades.

JL