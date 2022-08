Más allá de que pasaron dos años sin conseguir un fichaje estelar (2020-2022), dentro de Chivas no existe alguna crisis financiera.

Por lo menos esto es lo que dice Ricardo Peláez, pues el director deportivo del Rebaño aseguró que el Guadalajara tiene dinero más allá de que han decidido no invertir en jugadores que aparecieron en la órbita del equipo.

“Sí hay dinero, de hecho cuando llegué se hizo una inversión de siete u ocho jugadores, se está invirtiendo mucho en fuerzas básicas. Ahorita que tuvimos el problema de ‘JJ’, obviamente teníamos a Ángel Zaldívar, a Paolo Yrizar, que vienen empujando, y aún así tratamos de traer jugadores. Pensamos en Brandon Vázquez (Cincinnati), pero hubo un intento de negociación en donde me lo subieron de 500 mil dólares a 5 millones”, comentó en entrevista con David Medrano.

En relación a Henry Martín, quien también estuvo entre las posibilidades de fichaje para Chivas durante los últimos meses, el dirigente del Rebaño reconoció que sí tuvo interés por el jugador del América.

“No llegó tan lejos (el interés), pero sí fue real con la directiva de América y con el jugador. Ya no continuó ese contacto, pero sí hubo esa posibilidad. No se dio ahora, no sé si más adelante”, finalizó.

Después de no comprar a Vázquez o Henry, Peláez optó por contratar a Santiago Ormeño, quien apenas registra un gol en el último año futbolístico dentro de la Liga MX.

JL