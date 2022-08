Pese a las críticas que ha tenido en su gestión al mando de Chivas, Ricardo Peláez considera que dentro del Guadalajara han sido congruentes con su proyecto y la toma de decisiones.

En entrevista con David Medrano, misma que fue difundida por los canales oficiales del club, el director deportivo del equipo rojiblanco explicó la manera en que ha mutado Chivas desde que llegó a la institución.

“El proyecto ha venido mutando un poco. Ha venido cambiando porque no hay muchos futbolistas mexicanos, esa es la realidad, no hay una oferta importante ni opciones. Hoy soy más exigente conmigo para escoger jugadores por temas de disciplina, de liderazgo. Me hubiera gustado tener un par de refuerzos más, pero en términos generales estoy contento. Tenemos casi media selección olímpica”.

“Retomamos al Tapatío y ahí es donde muta un poco el proyecto con lo que dije y lo que hice al inicio con la inversión. Queremos Tapatío, se está invirtiendo porque tiene pérdidas, es un paso que nos favorece mucho en los jugadores. Si se analiza hay congruencia en lo que estamos haciendo, porque Ricardo Cadena dirigió Sub-17, dirigió Sub-20, dirigió Tapatío y la mayoría de jugadores pasaron por el proceso de Cadena”, comentó el directivo rojiblanco.

Desde que Peláez arribó a Chivas de cara al 2020, el Guadalajara sólo ha disputado un par de Liguillas, mismas en las que avanzó hasta las Semifinales (Guard1anes 2020) y los Cuartos de Final (Clausura 2022).

JL