De cara al duelo frente a Toluca, Chivas recibió una buena noticia con el regreso de Alan Pulido a la convocatoria del primer equipo. El delantero se perfila como una opción ofensiva importante para Gabriel Milito, quien busca que el Rebaño recupere terreno en la tabla.

Pulido no juega desde el partido contra Bravos de Juárez correspondiente a la jornada 5, por lo que después de cuatro compromisos de ausencia, podría ver minutos ante los Diablos, sobre todo, por la urgencia de los rojiblancos para sumar de a tres puntos y conseguir goles que los lleven a consumar la misión.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el estratega rojiblanco, ya que se confirmó que Roberto “Piojo” Alvarado causará baja por un esguince en el tobillo derecho. El futbolista, quien no participó en el duelo contra Tigres, tampoco estará disponible para el cotejo de este sábado y su recuperación será evaluada en los próximos días.

Además, Hugo Camberos y Yael Padilla ya se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Sub-20, como parte de la preparación rumbo al Mundial de la categoría, que iniciará el próximo sábado 27 de septiembre en Chile. Cabe destacar que, el Tricolor debutará un día siguiente frente a Brasil.

Chivas se medirá a Toluca en un partido clave, con la intención de mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla, ahora con Pulido de vuelta, pero con ausencias sensibles en su plantel como las de Erick Gutiérrez, Daniel Aguirre y Alan Mozo, quienes continúan con su proceso de recuperación.

Lista de convocados

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

Raúl Rangel y Oscar Whalley. Defensas: Miguel Gómez, Richard Ledezma, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas y Bryan González.

Miguel Gómez, Richard Ledezma, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas y Bryan González. Medios: Luis Romo, Rubén González, Omar Govea y Efraín Álvarez.

Luis Romo, Rubén González, Omar Govea y Efraín Álvarez. Delanteros: Isaac Brizuela, Cade Cowell, Santiago Sandoval, Javier Hernández, Armando González, Teun Wilke y Alan Pulido.

MF