Juan Soto conecta jonrón histórico

Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras durante una cuarta entrada de seis anotaciones que impulsó a los Mets de Nueva York a una victoria crucial de 12-6 sobre los Nacionales de Washington el viernes por la noche.

Los Mets, que estaban detrás 4-1 después de tres entradas, comenzaron la noche con una ventaja de dos juegos sobre los Diamondbacks de Arizona por el tercer lugar como comodín de la Liga Nacional.

El venezolano Francisco Álvarez logró un doble de dos carreras que empató el juego y el boricua Francisco Lindor bateó el sencillo que puso a los Mets por delante antes del cuadrangular número 42 de la temporada, el mejor de la carrera de Soto. El dominicano había logrado 41 jonrones para los Yankees la temporada pasada antes de firmar un contrato récord de 765 millones de dólares con los Mets.

Lindor terminó con tres imparables y tres carreras, mientras que Brandon Nimmo pegó un sencillo de dos carreras en la octava. Pete Alonso, el dominicano Starling Marte y el venezolano Luisangel Acuña impulsaron una carrera cada uno.

CJ Abrams bateó un cuadrangular y tuvo tres producidas para los Nacionales, que ocupan el último lugar.

Brooks Raley (2-0), el tercero de siete lanzadores de los Mets, retiró a los tres bateadores que enfrentó. Brandon Sproat, uno de los tres novatos en la rotación de Nueva York, permitió cuatro carreras en cuatro entradas.

Andrew Alvarez de Washington (1-1) cedió seis carreras, cuatro de ellas limpias, en tres entradas y un tercio de labor.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro bateó de 3-1 con una carrera anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor bateó de 4-3 con cuatro carreras anotadas y una empujada; los dominicanos Juan Soto de 3-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Starling Marte de 5-2 con una anotada y una remolcada y José Siri de 3-0; y los venezolanos Francisco Álvarez de 4-1 con una anotada y dos impulsadas y Luisangel Acuña una carrera anotada y una producida.