Alegna González gana plata para México en el Mundial de Atletismo

Mientras el sol se levantaba en Tokio, Japón, Alegna González se coronó como subcampeona del Mundial de Atletismo. Con una sonrisa de oreja a oreja, la deportista levantó la bandera de México para celebrar la conquista de su histórica medalla de plata.

Segunda presea para la delegación nacional en el Mundial de Atletismo, después de que Uziel Muñoz se colgara el metal plateado en lanzamiento de bala.

La marchista superó la prueba de 20 kilómetros en un tiempo de 1:26:06, quedándose justo por debajo de la española María Pérez, quien culminó la competición en 1:25:54. El podio lo completó la japonesa Nanako Fujii con 1:26:18.

SUN

"Soñaba con un oro, pero estando María Pérez es muy difícil"

La mexicana Alegna González, medallista de plata este sábado en los Mundiales de atletismo de Tokio en los 20 kilómetros marcha, dijo que "soñaba con un oro", pero admitió que es "muy difícil" con la española María Pérez, que se proclamó campeona de la distancia una semana después de hacerlo en los 35 kilómetros.

La atleta de Chihuahua, de 27 años, refrendó en la capital japonesa su progresión como marchadora y logró su primera medalla internacional absoluta después de sumar tres quintos puestos en los Juegos de Tokio 2021 y París 2024 y otros dos puestos de finalista en los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023.

"Estoy muy feliz de haber puesto a México de nuevo en el podio de marcha atlética en un campeonato mundial. Hacía tiempo que buscaba esa medalla. Empecé la carrera decidida a ganar una medalla y la conseguí. Competir en marcha atlética en el continente americano es como un pequeño campeonato mundial. Nos mantiene concentrados y muy competitivos", dijo Alegna, en la zona mixta del Estadio Olímpico.

"Queremos que el continente americano siga entre los mejores del mundo. Me decepcionó no haber competido en los 35 kilómetros porque sabía que también tenía la oportunidad de conseguir una medalla allí, pero tenía problemas estomacales", dijo a periodistas.

"Me presioné más sabiendo que era mi única oportunidad y di lo mejor de mí. Escribí en mi teléfono que ganaría una medalla hoy y lo hice. Me voy de Japón con grandes recuerdos", manifestó.

El tiempo registrado en meta por Alegna (1h26:22) también supone una nueva plusmarca nacional en la distancia de 20 kilómetros, mejorando la 1h26:17 de María Guadalupe González en Roma el 7 de mayo de 2016.

"Tenia varias metas por cumplir, una era la medalla y otra el récord mexicano. Estoy muy feliz por ello", concluyó.

EFE