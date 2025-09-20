Rafa Villagómez partirá primero en la sprint

El piloto guanajuatense, Rafael Villagómez, se aseguró el lugar de privilegio para la carrera sprint de la Fórmula 2, categoría antesala de la Fórmula 1, tras la sesión de clasificación realizada en el circuito callejero de Bakú.

Durante la única práctica matutina, el integrante del equipo VAR se ubicó en la quinta posición, mostrando un ritmo sólido pese a las complejas condiciones del asfalto urbano.

Más tarde, en la calificación, enfrentó dificultades al inicio, aunque supo aprovechar las escasas banderas verdes disponibles en la pista azerbaiyana.

En su último giro, logró colocarse en el duodécimo puesto, desde donde originalmente largaría tanto la sprint de hoy como la competencia principal de mañana.

No obstante, las penalizaciones impuestas a Victor Martins y Roman Stanek modificaron la parrilla y elevaron a Villagómez hasta la décima plaza. Este movimiento le otorgó automáticamente la pole position para la sprint, ya que en Fórmula 2 las primeras diez posiciones arrancan en orden inverso a su clasificación.

La noticia generó entusiasmo en el equipo y en los seguidores mexicanos, quienes esperan que el piloto pueda aprovechar esta oportunidad para sumar puntos importantes en el campeonato.

El mexicano tomará la salida desde la punta en la carrera que ará inicio a las 04:00 horas de hoy. Villagómez llega motivado después de haber concluido en cuarto lugar en la prueba principal de Monza, donde peleaba por subir al podio hasta que un contacto con el español Pepe Martí lo dejó fuera de pista, incidente que finalmente no fue sancionado.

Ahora, con el impulso de este resultado y la ventaja en la parrilla, el piloto buscará consolidarse como protagonista en la temporada.

