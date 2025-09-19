Chivas enfrenta a Toluca en un duelo clave y lleno de riesgos

El próximo encuentro entre Chivas y Toluca promete ser uno de los más atractivos de la jornada 9. El Rebaño Sagrado llega con la obligación de sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final, pero el panorama luce complicado, ya que el equipo dirigido por Gabriel Milito está condicionado por múltiples bajas y además los escarlatas se presentan como un equipo con ritmo, confianza y contundencia.

Sin embargo, el Guadalajara contará con un factor a su favor: la localía. El duelo se disputará este sábado 20 de septiembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron, un escenario que históricamente ha sido complicado para Toluca, ya que desde su inauguración en 2010 apenas ha conseguido dos triunfos. En contraste, Chivas presume un saldo positivo de siete victorias y nueve empates frente a los Diablos en casa.

No obstante, para esta edición, el Toluca llega como vigente campeón del fútbol mexicano y con la mejor ofensiva del torneo. Los Diablos Rojos acumulan 19 goles en ocho partidos, una cifra que refleja su poderío al ataque. En cinco de esos compromisos marcaron más de dos tantos, y únicamente contra Cruz Azul se fueron en blanco.

En lo que va del torneo, los choriceros han perdido dos encuentros, contra la Máquina en la jornada 6 y frente a Tigres en la fecha 3. Por el contrario, suma cinco triunfos y un empate que lo mantienen en el cuarto peldaño de la tabla general con 16 puntos, el doble de lo que registra Chivas, actualmente ubicado en la undécima posición.

Para el cuadro tapatío, el choque representa un punto de inflexión, puesto que un triunfo lo metería de lleno en la pelea para tratar de meterse a los lugares de clasificación para el play-in, pero un tropiezo complicaría seriamente sus aspiraciones. La misión no será sencilla, pues además de las posibles ausencias de jugadores como Roberto “Piojo” Alvarado y Erick Gutiérrez, deberá enfrentar a un rival al que no ha podido vencer en los últimos tres compromisos que han sostenido.

El Estadio Akron será el escenario donde se midan dos equipos con necesidades distintas, pero con mucho en juego. Para Toluca, la oportunidad de reafirmar su etiqueta de favorito; para Chivas, la de demostrar que puede competir aún en medio de la adversidad.

Horario, fecha y transmisión

Sábado 20 de septiembre

Chivas vs Toluca | Estadio AKRON | 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

MF