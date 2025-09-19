El partido Chivas vs Toluca formará parte del segundo día de actividad de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.El Guadalajara recibe en casa a los Diablos Rojos, en un partido que se antoja emocionante.Luego de empatar sin goles y a media semana con Tigres, en el partido pendiente de la J1, Chivas sigue saboreando su triunfo en el Clásico Nacional y está dispuesto a darle batalla al actual campeón del balompié nacional.Ubicados en la posición 11 de la Tabla General, luego de sumar ocho unidades, Chivas buscará reencontrarse con el triunfo y sacar el resultado en casa.Por su parte, Toluca sumó su segunda victoria consecutiva luego de superar con contundencia 3-1 a Puebla.Con 16 unidades tras cinco victorias, un empate y dos derrotas, el equipo de Antonio Mohamed sigue con paso firme en la cuarta posición de la tabla y en la lucha por obtener el bicampeonato, pero antes deberá superar a Chivas durante su visita a Zapopan.La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la J7 del Clausura 2025, cuando los Diablos se impusieron 2-1.El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este sábado 20 de septiembre a las 19:07 horas en el Estadio AKRON de Zapopan, Jalisco. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF