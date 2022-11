Una vez más el mexicano Javier "Chicharito" Hernández se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, sin embargo en esta ocasión no se trata de algún tema de Selección Mexicana o por su misma presencia en el Mundial de Qatar 2022, sino por mostrar su lado sensible y humano al llorar en una transmisión en vivo de Twitch, pues fue invitado a formar parte de una nueva liga de futbol.

Fue el famoso streamer español, Ibai quien invitó al máximo goleador del Tricolor a formar parte su equipo Porcinos FC como delantero, de la Kings League de Futbol 7, además de que también participarán otros grandes futbolistas de talla mundial como Gerard Piqué, Kun Agüero e Iker Casillas y streamers como Thegrefg y DjMariio.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo con Piqué, Casillas, Agüero. He soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría el ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS", dijo Ibai.

Segundos después el español le explicó algunos detalles de cuándo comenzaría dicho torneo para ver si el mexicano podría ser parte de ese equipo.

“Sería a partir de enero, y esto dura hasta febrero o marzo más o menos. Y luego en verano porque empieza la segunda temporada. Lo mejor es empezar una relación tú y yo”, dijo Ibai a “Chicharito”.

Inmediatamente el delantero del Galaxy dijo que se podría lograr, pero que primero habría que hablar con su club al que sigue siendo parte y aún tiene contrato.

“Aquí la situación es que yo no tengo partido hasta el 25 de febrero, con el LA Galaxy. Es una situación que podemos platicar, discutir, tiene que entrar un intermediario un poquito, porque soy empleado de la mejor organización de la MLS, pero podríamos negociar e intentarlo", respondió Javier.

Acto seguido, el "Chicarito'' dejó en claro que ya había dado el primer acercamiento, además en forma de broma mencionó que debían "imaginarse cosas chingo..." como lo había dicho un chavo años atrás refiriéndose a él.

“Hay que imaginarnos cosas chingonas, ya hicimos el primer acercamiento, estoy muy emocionado de platicar contigo por discord, de que mi chat pueda estar aquí, estoy muy agradecido de todo corazón”, dijo el mexicano.

Minutos después, el delantero mexicano del Galaxy de Los Ángeles se mostró muy emocionado por ser invitado y rompió en llanto en plena transmisión.

"Que chingón, parece una estupidez, es un stream y yo sé que hay cosas más importantes en esta vida, pero lo que significa esto para mí es, wow, muchísimo. créeme que sigo mucho a Ibai, es un cabrón auténtico, único y valiente, lo admiro mucho. Que se haya dado todo esto es uff, me hace llorar de emoción, ustedes saben que soy muy chillón, lloro de todo”, finalizó Chicharito.

