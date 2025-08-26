Checo Pérez regresa a la F1: ¿cuándo volverá a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Este martes, Cadillac dio a conocer que Sergio "Checo" Pérez formará parte de su recién creada escudería, misma que ahora será la número 11 en la parrilla de la competencia internacional de automovilismo más importante de nuestros tiempos, Fórmula 1 . El debut de esta nueva formación será en 2026.

El nuevo coequipero de Checo Pérez en Cadillac es un vikingo con corazón tricolor, amante de la comida mexicana, sobre todo del picante. Se trata de Valtteri Viktor Bottas, nacido en Nastola, Finlandia, en 1989: es piloto con amplia trayectoria en la Fórmula 1, contando a Cadillac como su quinta escudería, después de Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber.

Sus mejores años llegaron con Mercedes, dónde fue subcampeón del mundo en 2019 y 2020, además de tercer lugar en 2017 y 2021.

Su primera oportunidad en la Fórmula 1 llegó en 2013, con Williams, dónde no tardó mucho en mostrar su talento para ganarse un sitio en la parrilla de la máxima categoría.

El finlandés ocupa el puesto número 31 en la lista histórica de más victorias dentro de la Fórmula 1, mientras que es décimo en la clasificación de mayor número de visitas al podio, con 67, por lo que Checo tendrá a su lado a un volante tan experimentado como él y formarán una dupla que reúne experiencia y jerarquía, elementos con los que buscarán convertir a Cadillac en un equipo competitivo.

¿Cuándo correrá Checo Pérez en el Gran Premio de México?

La carrera del Gran Premio de la Ciudad de México suele efectuarse el último fin de semana de octubre o el primero de noviembre. En esta ocasión, el Autódromo Hermanos Rodríguez se congratulará con la presencia del piloto tapatío y el finlandés más mexicano el 1 de noviembre del 2026 .

Con información de SUN.

